В Кыштыме ежемесячные выплаты инвалидам теперь назначаются в беззаявительном порядке

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Управление пенсионного фонда России в Кыштыме проактивно назначает ежемесячные денежные выплаты инвалидам и детям-инвалидам. Отмена заявительного порядка оформления выплат с 28 июля этого года стала очередным шагом по упрощению процесса оформления выплат людям с ограниченными возможностями.

Как сообщает сайту «КР» начальник управления ПФР Татьяна Глазкова, в Кыштыме проживает 4305 инвалидов-получателей ежемесячных денежных выплат в Пенсионном фонде.

Напомним, что гражданам больше не нужно самостоятельно подавать заявление на оформление ежемесячных выплат, специалисты клиентской службы управления ПФР сделают всё в беззаявительном порядке.

После того как информация о признании человека впервые инвалидом поступает от учреждений медико-социальной экспертизы в Федеральный реестр инвалидов, управление ПФР оформляет выплату самостоятельно.

ЕДВ устанавливается со дня признания человека инвалидом или ребенком-инвалидом и назначается в течение десяти рабочих дней с момента поступления в управление ПФР сведений об инвалидности. Уведомление о назначении приходит в личный кабинет гражданина на портале госуслуг, на адрес электронной почты (при ее наличии), либо на телефон в смс-сообщении.