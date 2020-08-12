Губернатор Алексей Текслер распорядился начать вакцинацию от коронавируса

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание оперативного штаба по профилактике гриппа и ОРВИ, на котором дал оценку ситуации, сложившейся из-за коронавируса.

– В июне-августе количество заражений коронавирусом на территории нашего региона снижается, число новых выявляемых случаев сейчас почти в 2,5 раза ниже, чем в период пиковых значений, но это не повод расслабляться, – подчеркнул Алексей Текслер.

Челябинская область поэтапно выходит из режима вынужденных ограничений, восстанавливаются:

деловая активность, торговля, сфера услуг. Принято решение об открытии музеев, организаций дополнительного профессионального образования и спортшкол. Поэтапно возвращаются к работе по своему профилю ковидные госпитальные базы.

В Челябинске в ближайшее время начнётся строительство инфекционной больницы – она будет построена в самые сжатые сроки и оснащена передовым оборудованием.

По словам первого вице-губернатора Ирины Гехт, ситуация по распространению коронавируса в регионе улучшается, достигнуты и удерживаются показатели первого этапа снятия ограничений:

-Коэффициент распространения инфекции – 0,69%,

-Наличие свободного коечного фонда – 52,06%

-Охват тестирования (на 100 тысяч населения) – 110

При сохранении этой динамики возможен переход на второй этап снятия ограничений.

На утро 14 августа в Челябинской области подтверждены 13 142 случая заболевания COVID-19 (+ 82 новых подтверждения ко вчерашнему дню). За прошедшие сутки выписаны 154 человека.

Умерло 4 человека:

- диффузный атеросклеротический кардиосклероз, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) - пациент, 70 лет;

- болезнь Паркинсона (ковид сопутствующий) - пациент, 68 лет;

- гипертоническая болезнь, хроническая сердечная недостаточность (ковид сопутствующий) - пациентка, 92 года;

- гипертоническая болезнь, сердечная недостаточность (ковид сопутствующий) - пациентка, 70 лет.

– Вы знаете, зарегистрирована отечественная вакцина от коронавируса. Поручаю минздраву региона во взаимодействии с федеральными структурами ускорить получение вакцины и начать вакцинацию с групп риска, в первую очередь медиков и учителей, – сказал Алексей Текслер. – Впереди осенне-зимний период – это время традиционного роста числа простудных заболеваний, гриппа. Мы должны максимально использовать все имеющиеся у нас возможности, чтобы укрепить иммунитет южноуральцев. Особенно детей и пожилых людей. По оценкам экспертов, ситуация с распространением коронавируса также может обостряться в осенне-зимний период. Поэтому поручаю начать вакцинацию от сезонных заболеваний, в первую очередь гриппа, раньше обычного. Особый акцент сделать на вакцинацию детей».