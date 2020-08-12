В Челябинской области вопросы ЖКХ остаются приоритетными для губернатора

Сегодня, 12:04 Категория: Общество

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Во время визитов в муниципалитеты Алексей Текслер общается с южноуральцами по поводу первоочередных проблем. ФОТО С САЙТА KASLI-GAZETA.RU.

Руководителю региона досталось непростое наследство: за два дня с момента создания его аккаунта в Instagram жители прислали более двух тысяч обращений с просьбой обратить внимание на проблемы, которые не решались годами.

Избавляемся от убытков

Так, некоторые вопросы жилищно-коммунального хозяйства могли быть ре-шены уже сейчас, но существует огромная задолженность населения перед коммунальщиками и она продолжает расти. На 1 июля 2020 года сумма составила 17,5 миллиардов рублей.

– Принято беспрецедентное решение о поддержке предприятий ЖКХ, выделяются средства на топливно-энергетические ресурсы и проведение санитарной обработки подъездов многоквартирных домов, – подчеркнул Алексей Текслер. – Подготовка к отопительному сезону уже началась, и надо поддержать наших коммунальщиков. Вторая тема – платежи населения. Я еще раз обращаю внимание по поводу того, что не начисление пеней и штрафов не означает, что можно не платить.

Губернатор поставил задачу руководителям территорий и областному министерству тарифного регулирования и энергетики решить проблему не-эффективных котельных, которые несут убытки.

– Вместо того, чтобы из года в год генерировать убытки, давайте уже на системной основе начнем формировать такие системы теплоснабжения, кото-рые отвечали бы реалиям сегодняшнего времени и планам развития муници-палитетов. На это потребуется время, но работу нужно системно организовать, – говорит глава регона.

За прошедшие годы было реконструировано и заменено 195 неэффективных котельных по всей Челябинской области, в том числе в 2019-м – шесть котельных. В этом году планируется заменить восемь неэффективных котельных. Впервые в сфере ЖКХ внедрены объекты когенерации, суммарная мощность новых теплоисточников составила около 650 МВт.

На начало 2012 года в Кыштыме было семь угольных котельных. К 2019 году осталось только две. Взамен были поставлены шесть блочно-модульных газовых котельных и две модернизированы. В этом году завершатся работы по переводу на газ котельной четвёртой школы.

В интервью нашей газете глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева сообщала, что по программе «Модернизация инженерной инфраструктуры на 2021 –2023 годы» запланирован переход от угольной ко-тельной № 7 на улице Дарвина, строительство ещё одной газовой котельной в районе Дальней Дачи и решение вопроса по угольной котельной в посёлке Слюдоруднике.

Кстати, уход от угля это ещё и решение экологических вопросов.

Чистая вода

Губернатор следит за выполнением мероприятий федерального проекта «Чистая вода», который позволит к 2024 году обеспечить качественной пи-тьевой водой 94,2 процента населения Челябинской области.

Запланировано строительство, реконструкция и модернизация 31 объекта водоснабжения в регионе. На указанные цели планируется направить 2,9 млрд. миллиарда рублей.

В посёлке Тайгинка никогда не было централизованного питьевого водоснабжения. Вода там привозная.

– В 2015 году установили станцию очистки воды. Это позволило довести воду до уровня хозяйственно-бытовой, – рассказала Людмила Шеболаева. – В этом году по о программе «Чистая вода» мы приступили к разработке проектно-сметной документации по водоснабжению посёлка Тайгинка. Проект очень серьёзный, и я рассчитываю, что до конца года мы получим по-ложительное заключение госэкспертизы, а в следующем году нам удастся войти в федеральную программу «Чистая вода», чтобы начать строительство магистрального водовода.

Проблема, связанная с водой обострилась в Челябинской области из-за аномальной жары этим летом. Алексей Текслер в разгар засухи принял решение выделить муниципалитетам 30,7 миллионов рублей на закупку автоцистерн для подвоза питьевой воды населению при возникновении аварийных ситуа-ций. А кустовой принцип размещения автоцистерн позволил обеспечить под-воз воды в любую точку области в течение двух часов.

Большая инспекция

Важнейшим проектом в сфере внимания губернатора стал проект «Форми-рование комфортной городской среды».

– Многие жалуются, что не хватает благоустроенных дворов. Проблему нужно решать сразу, – подчёркивает Алексей Леонидович.

В 2020 году в Кыштыме кипит работа по благоустройству двора на улице Чернышевского 4, 4а, 4б, завершены работы в районе радиогородка на улице Дёмина, 12. Решением общественного совета в программу на 2020 год после проведения электронного аукциона включены дворы на улице Карла Либкнехта, 131 и Красной Звезды, 105. Кроме того, продолжается реконструкция парка имени А. С. Пушкина.

Напомним, Алексей Текслер возобновил практику объезда муниципалитетов и общения с жителями по наиболее злободневным вопросам, в том числе в сфере ЖКХ. Губернатор уже побывал в Озёрске, Каслинском и Нязепетров-ском районах, Верхнем Уфалее, Коркино, Аше, Катав-Ивановске, Усть-Катаве.