В Кыштыме десять пациентов проходят лечение от COVID-19
Вчера, 17:12 Категория: Общество
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По данным Минздрава Челябинской области на 13 августа в регионе подтверждены 13 060 случаев заболевания COVID-19 (+ 83 новых подтверждений за сутки). За прошедшие сутки выписаны 92 человека.
Всего 9060 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Больных COVID-19 в регионе на данный момент – 3663 человека.
За прошедшие сутки умерло 3 человека.
От COVID-19 - пациентка, 61 год.
От других причин:
- атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) - пациентка, 82 года;
- ишемическая кардиомиопатия, кардиосклероз (ковид сопутствующий) - пациентка, 78 лет.
В городской больнице Кыштыма с диагнозом COVID-19 проходят лечение десять пациентов, из них двое – жители нашего города.
Напоминаем, что в регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах; требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции и повышенной настороженности к признакам заболеваний; запрет на проведение массовых мероприятий; гражданам 65+ лучше оставаться в режиме самоизоляции.
Возобновляется работа:
-ресторанов, кафе, баров, столовых, закусочных и иных предприятий общественного питания;
-салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань и саун.
-в сфере розничной торговли;
-фитнес-центров;
-в парках и общественных пространствах - аттракционов;
-музеев;
-дополнительного и дополнительного профессионального образования;
-организаций, осуществляющих спортивную подготовку.