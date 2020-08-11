В Кыштыме должностное лицо привлечено к ответственности за передачу мобильного телефона заключённому ИК-10

Сегодня, 15:57 Категория: Общество

94

0

Как сообщили сайту «КР» в следственном отделе по городу Кыштыму, 23-летний сотрудник исправительной колонии № 10 привлечён к уголовной ответственности за превышение должностных полномочий.

Кыштымский городской суд признал достаточными собранные доказательства в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства), и удовлетворил ходатайство следствия о прекращении уголовного дела и назначении в отношении подозреваемого меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Установлено, что мужчина, действуя вопреки интересам службы, пронёс на территорию ИК-10 ГУФСИН России по Челябинской области мобильный телефон, чтобы передать его заключённому. При этом хранение и использование телефонов осуждёнными запрещено.

Поскольку подозреваемый впервые совершил преступление средней тяжести, ранее не судим, ущерб от преступных действий по уголовному делу отсутствует, решением суда ему назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.