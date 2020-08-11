Марафон добрых дел в Кыштыме набирает обороты

Сегодня, 11:27 Категория: Общество

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Всё больше жителей нашего города поддерживают социальную акцию #КтоЕслиНеМы.

На этой неделе к ней присоединились и педагоги дополнительного образования. Так, Жанна Корелина в окружении своих учеников - начинающих художников, расположившихся на берегу городского пруда, рассказала в видеоролике о красоте природы Южного Урала.

– На пленэрах я помогаю детям и взрослым увидеть красоту окружающего мира и изобразить в этюдах неповторимые мгновенья природы. Давайте делиться увиденным!

А педагоги станции юных туристов «Странник» представили коллективный ролик под названием «Живой уголок». Женщины держали в руках кроликов, кошечку и даже черепаху.

«Друзей не выбирают ради моды, дружба не зависит от породы. Человечность определяется тем, как мы обращаемся с животными», – мудро заметили педагоги дополнительного образования.

Таким же искренним и очень душевным оказался видеоролик «Инициатива парикмахера с 11-летним стажем Татьяны Симоновой.

– Я решила безвозмездно помогать детям из детского дома, – сказала Татьяна. Подстригаю их, делаю причёски.

О том, как необходимо внимание взрослых детям, оставшимся без попечения родителей, женщина знает не понаслышке, она воспитывалась в детском доме, о чём Татьяна рассказывает в небольшом ролике. Видео Татьяны Симоновой собрал большое количество «нравится» и слов уважения от пользователей социальной сети ВКонтакте.

Видеоролик записала и юная жительница Кыштыма Александра Суетина. Девочка призвала кыштымцев помнить историю своей малой родины и гордиться ею. Библиотекарь Дарья Трапезникова сделала обзор книг о воспитании детей. Не остались в стороне от марафона добрых дел и серебряные волонтёры Кыштымского городского округа. Представители совета ветеранов проводят регулярные рейды по торговым точкам и следят за тем, чтобы на прилавках магазинов не было просроченных продуктов и соблюдалось товарное соседство.

К флешмобу #КтоЕслиНеМы присоединился и руководитель поисково-спасательного отряда «Дозор» при ДОСААФ России Илья Пястолов. Волонтёр рассказал об указателях – «стрелках», которые устанавливаются в окрестных лесах. Это пронумерованные таблички с номерами телефонов спасательных служб и поисковых отрядов. В этом году поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» по Челябинской области совместно с кыштымским «Дозором» взяли на себя огромный пласт задач по размещению таких табличек на популярных туристических маршрутах и в лесных массивах региона.

– Кто, если не мы поможет заблудившимся людям выйти из леса? – считает молодой человек.

Социальный проект продолжается. Делайте хорошие дела, делитесь добром с людьми и не забывайте ставить хештег #КтоЕслиНеМы.