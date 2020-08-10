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Жителям Кыштыма расскажут о «дачной амнистии»

Вчера, 16:11 Категория: Общество
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Завтра, 12 августа, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области состоится «горячая линия» по вопросам «дачной амнистии».

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе Управления Росреестра по Челябинской области, владельцам садовой недвижимости расскажут, что такое упрощённый порядок оформления прав на земельные участки и в каких случаях им можно воспользоваться.

С 14:00 до 15:00 часов на звонки южноуральцев ответит начальник отдела государственной регистрации прав на земельные участки Управления Росреестра Гузаль Мавлитовна Шигапова. Она подробно расскажет об упомянутом выше упрощенном порядке, который предусмотрен федеральным законом, о сроках государственной регистрации прав, а также сориентирует по размеру госпошлины и необходимому пакету документов.

Телефон  «горячей линии»:  8(351) 237-27-10.

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Теги: Кыштым Дачная амнистия Горячая линия Росреестра 12 августа

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