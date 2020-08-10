Жители Кыштыма могут подать через банки заявления на оплату кредита средствами маткапитала

Вчера, 15:14 Категория: Общество

189

0

С апреля 2020 года в Челябинской области упрощена процедура распоряжения материнским капиталом на улучшение жилищных условий с привлечением кредитных средств. Семьям достаточно передать все документы в банк, в отделение Пенсионного фонда они поступят в рамках информационного взаимодействия.

Для реализации этого направления отделение ПФР по Челябинской области заключило 15 соглашений с кредитными организациями, расположенными на территории региона. В настоящее время в рамках соглашений УПФР в Кыштыме вынесено одно положительное решение о направлении маткапитала на улучшение жилищных условий с помощью кредитных средств.

В соответствии с нововведениями семьи могут оформить кредит и одновременно подать заявление на распоряжение средствами маткапитала на оплату первоначального взноса по этому кредиту или его погашение.

В этом случае вся информация между отделением ПФР и кредитными организациями передается по закрытым каналам связи. Сотрудники банка направляют в отделение ПФР заявление о распоряжении, копии документов и сведения из кредитного договора. Такой порядок позволяет в короткие сроки перечислить средства маткапитала на погашение ипотеки.

Напомним, что материнским капиталом можно распорядиться по пяти направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы, оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты нуждающимися семьями, в которых второй ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года.

Как сообщили сайту «КР» в управлении пенсионного фонда города Кыштыма, самым популярным направлением у кыштымцев остается улучшение жилищных условий с помощью кредитных средств. На эти цели в этом году в городе Кыштыме было подано 81 заявление на общую сумму 38,5 миллионов рублей.