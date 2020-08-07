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Жители Кыштыма стали чаще отправлять посылки

Сегодня, 13:43 Категория: Общество
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Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь регионального управления Почты России Светлана Замятина, по итогам первого полугодия 2020 года в Кыштыме увеличилось количество посылок, отправленных в другие регионы страны. За шесть месяцев кыштымцы отправили 9420 посылок.

Почтовики фиксируют ещё одну тенденцию – увеличение объёмов курьерской доставки. За первое полугодие жители нашего города получили и отправили через курьеров Почты России 11 900 посылок, в прошлом году в этот же промежуток времени количество курьерской доставки было менее шести тысяч.

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Теги: Кыштым Посылки Почта России

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