В Кыштыме пройдут работы по замене опор от трансформаторных подстанций и ремонту высоковольтных линий

Вчера, 12:00 Категория: Общество

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10,11,12 августа с 9 до 16 часов в связи с заменой опоры от ТП-10 будет отключено электроснабжение по ул. В.Сергеевой, с № 1 по № 70; Береговая, с № 1 по № 16; Набережная, с № 1 по № 8.

11 августа с 9.30 до 17 часов в связи с заменой опоры будет отключено электроснабжение в СНТ «Анбаш».

13,14,16 августа с 9.30 до 17 часов в связи с реконструкцией ВЛ-6кВ будет отключено электроснабжение на ул. Боровая, № 2,4,4а,6,14.

14 августа с 9 до 16 часов в связи с техническим присоединением дома будет отключено электроснабжение по ул. Дорожная, с № 1 по № 6; Егозинка, с № 2 по № 45; Профсоюзная, с № 1 по № 33; Куйбышева, с № 6 по № 23.