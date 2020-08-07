Челябинская область занимает лидирующие позиции по объёмам строительства жилья

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Новые микрорайоны оказываются не обеспечены необходимой социальной инфраструктурой: детскими садами, школами, больницами. Подобная практика должна уйти в прошлое. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

Курс на социальное строительство

– Выяснилось, что дома построены, а школ нет. Эти проблемы, безусловно, нужно решать, и будущее строительство, конечно, должно идти с учётом социальной инфраструктуры, – об этом сказал глава региона во время недавнего визита в Магнитогорск.

В этом году ремонт пройдёт в 37 детских садах в 32 муниципалитетах региона.

– В ближайшие годы избавимся от дефицита мест для детей от полутора до трёх лет, – добавил Алексей

Текслер.

Напомним, в Кыштыме тоже открывают дополнительные группы. На улице Дарвина в районе ПАТО, где раньше располагался социальный приют для детей и подростков, в начале сентября откроется филиал детского сада № 2 «Капелька». Здесь появятся две группы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В этом году на программу «Реальные дела» Кыштымскому городскому округу губернатором Челябинской области Алексеем Текслером выделено 18 миллионов 200 тысяч рублей. Более половины этих средств будет направлено на ремонтные работы в школах и детских садах, остальные – на благоустройство города с учётом мнений самих жителей.

Ремонтные работы запланированы в первой, средней второй, третьей школах, детских садах № 1, 2, 8, 16, 24. Подробнее об этом мы писали в прошлых выпусках нашей газеты.

Сработали на опережение

В период пандемии роль медиков и оснащённости медучреждений была оценена по-новому. Стало понятно,

что высококвалифицированная помощь и современное медицинское оборудование необходимы населению в шаговой доступности.

В прошлом году в Кыштыме проведён ремонт здания поликлиники и реконструкция инфекционного отделения больницы. В нынешних условиях распространения коронавируса очевидно, что это сыграло на опережение и теперь способствует своевременному оказанию помощи заболевшим серьёзной инфекцией.

В этом году начнётся ещё и капитальный ремонт детского отделения больницы. Кроме того, при поддержке губернатора Челябинской области получен подвижной диагностический комплекс, в котором можно будет пройти флюорографию и маммографию.

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году будет построено два фельдшерско-акушерских пункта в посёлках Слюдорудник и Увильды. Строительство ФАП в посёлке Северный завершено.

В прошлом году на территории центральной городской больницы при поддержке Кыштымского медеэлектролитного завода и Челябкоммунэнерго была оборудована вертолётная площадка для санитарной авиации. На сегодня это помогло спасти 12 жизней.

Досуг

Отдельное внимание уделяется строительству и реконструкции объектов спорта и культуры.

– Мы очень серьезно относимся к развитию спорта, начинаем строить больше 50 объектов, – отметил Алексей Текслер. – И для каждого населенного пункта спортивное сооружение является важным.

В нашем городе в марте этого года открылся каток на 270 зрительских мест. Ледовую арену жители ждали

почти десять лет. По распоряжению главы региона были выделены средства на завершение строительства.

Теперь там смогут заниматься хоккеисты, которым ранее приходилось ездить тренироваться в соседние города. Будет организован прокат коньков для желающих покататься.

Под контролем губернатора находится реконструкция городского парка в нашем городе по программе «Формирование комфортной городской среды». Сейчас проводится асфальтирование пешеходных и велодорожек, укладка тротуарной плитки. Затем подрядчик обустроит амфитеатр, площадки под малые формы и скейт-парк.

– Губернатор поставил задачу создания рядом с жилыми высотками всей социальной инфраструктуры. И сегодня новоселы, въезжая в новые квартиры, видят, что по соседству с домом есть всё, что нужно для комфортной жизни, – отмечают эксперты.