Фотограф из Москвы поделилась с сайтом «КР» новыми снимками Кыштыма

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Недавно в гости к родным на Урал приезжала фотограф из Москвы. Девушка размещает свои фото в Instagram под ником @elle_legal. Настоящее имя она решила не раскрывать. Среди её новых работ – живописные снимки Кыштыма. Фотограф поделилась ими с сайтом «КР».

– Стараюсь часто путешествовать с друзьями и открывать для себя новые и необычные места. В этот раз в гостях побывали на Урале, – рассказывает сайту «КР» elle_legal. – Посетили Коелгинский мраморный карьер, Уральское Бали, озеро Тургояк. Не поделиться такими красивыми видами просто нельзя! Как оказалось, многие не знали о подобных необычных локациях у нас в России. Фотоаппарат всегда со мной. Я занимаюсь спортивной фотосъёмкой и репортажами. В том году вместе с экспедицией̆ Русского географического общества я открыла для себя республику Тыву и Адыгею, в планах – поездки в Карелию и на Алтай.