Нет запретных тем! Нет «неприкасаемых» лиц! Телеканал ОТВ запустил программу «Юридическая мясорубка»

Сегодня, 11:00 Категория: Общество

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Нет запретных тем! Нет «неприкасаемых» лиц!

https://www.1obl.ru/tv/yuridicheskaya-myasorubka/ Телеканал ОТВ запустил программу «Юридическая мясорубка» на сайте:

Эпатажный правозащитник, автор и ведущий программы – Александр Лебедев отвечает на вопросы телезрителей, разбирает сложные юридические ситуации и помогает отстаивать права тех, кто ищет помощи.

- У вас есть вопрос к чиновнику, который закрылся в кабинете?