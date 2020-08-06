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Нет запретных тем! Нет «неприкасаемых» лиц! Телеканал ОТВ запустил программу «Юридическая мясорубка»

Сегодня, 11:00 Категория: Общество
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Нет запретных тем! Нет «неприкасаемых» лиц!
Телеканал ОТВ запустил программу «Юридическая мясорубка» на сайте: https://www.1obl.ru/tv/yuridicheskaya-myasorubka/
Эпатажный правозащитник, автор и ведущий программы – Александр Лебедев отвечает на вопросы телезрителей, разбирает сложные юридические ситуации и помогает отстаивать права тех, кто ищет помощи.
- У вас есть вопрос к чиновнику, который закрылся в кабинете?
- Вас «кинула» недобросовестная организация?
- Или вам просто нужна юридическая помощь или огласка вашей истории?
Программа «Юридическая мясорубка» поможет разобраться в вашем вопросе!
Присылайте нам свои вопросы:
  • на электронную почту: pomogite74@yandex.ru
  • в Telegram: a_lebedev
  • в Instagram Lebedev_a
В ближайшем выпуске смотрите:
  • ЖЭК-потрошитель – это уже имя нарицательное для управляющих компаний! Тарифы растут, а качество услуг не повышается. Кто-то вообще контролирует ситуацию в сфере ЖКХ или все пущено на самотек? Расскажем в главном блюде недели. Сюжет-интервью про Гос. Жил. инспекцию, что это и чем занимаются.
  • А король то, голый… Громких должностей «насоздавали», а деньги откуда брать? Возможно ли избежать неоправданных трат на бюрократию? Поговорим в «Политическом фарше»… Сюжет про местное самоуправление, муниципальные образования.
  • Как не переплачивать за переводы друзьям и избежать ловушек банков, которые не хотят лишаться прибыли? Все секреты раскроем в новой финансовой рубрике. Сюжет про систему быстрых платежей, что это такое, в чем плюсы, как подключить.

Смотрите программу «Юридическая мясорубка» на сайте: https://www.1obl.ru/tv/yuridicheskaya-myasorubka/

 

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Теги: Кыштым ОТВ Юридическая мясорубка

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