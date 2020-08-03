В Кыштыме проводятся рейды в местах купания
Вчера, 15:53 Категория: Общество
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Фото Управления гражданской защиты Кыштыма
Сотрудники Управления гражданской защиты совместно с участковыми уполномоченными полиции проводятся рейды по местам массового отдыха людей на озёрах Анбаш, Б.Акуля, Увильды, Сугомак, Светленькое, Островко, Травакуль, Верхне-Кыштымском пруду.
Сотрудники Управления гражданской защиты совместно с участковыми уполномоченными полиции проводятся рейды по местам массового отдыха людей на озёрах Анбаш, Б.Акуля, Увильды, Сугомак, Светленькое, Островко, Травакуль, Верхне-Кыштымском пруду.