В Кыштыме проводятся рейды в местах купания Вчера, 15:53

В Кыштыме юный велосипедист угодил под колёса иномарки Вчера, 11:25

Кыштымцы запустили новую акцию в социальных сетях Вчера, 08:15

В Кыштыме ученики младших классов начнут получать горячие обеды бесплатно 4-08-2020, 15:44

В Кыштыме спектакль народного театра стал одним из самых востребованных онлайн-проектов 4-08-2020, 15:33

В Челябинской области закрывается один из популярных книжных магазинов 4-08-2020, 13:55

Руководитель следственного управления Челябинской области проведёт приём для жителей Кыштыма 4-08-2020, 13:44

В Челябинской области от COVID-19 продолжают лечиться почти четыре тысячи человек 4-08-2020, 12:50

Дети из Кыштыма, отдыхающие в лагере «Радуга», поддержали медработников, работающих в условиях коронавируса 4-08-2020, 12:33

Иван Швейкин из Кыштыма получил награду за участие в военной операции в Сирии 3-08-2020, 17:38

Жительницу Кыштыма Галину Папулову наградили в Москве медалью имени Анны Ахматовой 3-08-2020, 17:18

В Челябинской области уничтожено 14 тонн нектаринов 3-08-2020, 16:41