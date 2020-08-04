Дети из Кыштыма, отдыхающие в лагере «Радуга», поддержали медработников, работающих в условиях коронавируса

Сегодня, 12:33 Категория: Общество

226

0

Дети, отдыхающие в оздоровительном лагере «Радуга», приняли участие в благотворительной акции, которую проводит Русская медная компания совместно с Екатеринбургским музеем изобразительных искусств.

С 2011 года благотворительный фонд РМК проводит акцию «Ангел Надежды». Участники своими руками делают поделки, которых дарят маленьким пациентам Екатеринбургского онкоцентра с пожеланиями скорейшего выздоровления. Сейчас пришло время поддержать не только детей, но и врачей, поэтому принято решение запустить акцию «Ангел для доктора».

– Старшие ребята давно предлагали осветить тему коронавирусной инфекции и работы медицинских работников, – сказала сайту «КР» старший воспитатель лагеря «Радуга» Ксения Чечуткова. – Библиотекарь Ирина Тарасова рассказала детям о ситуации в мире, связанной с короновирусной инфекцией, руководитель кружка Алина Сагадеева провела мастер-класс по изготовлению ангелов.

Поделки разместили в инсталляции на территории лагеря.