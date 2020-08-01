Иван Швейкин из Кыштыма получил награду за участие в военной операции в Сирии

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Автор: Надежда КРАСНИКОВА.

23-летний житель Кыштыма Иван Швейкин получил ведомственную награду министерства обороны РФ из рук временно исполняющего обязанности военного комиссара по Кыштыму и Карабашу Алексея Щедрина. Награда – удостоверение и медаль «Участнику военной операции в Сирии», наконец-то нашла своего героя, поскольку в Сирии молодой человек находился ещё в 2017 году.

Всё началось с кадетства

В военкомат он пришёл вместе со своей бабушкой Татьяной Павловной Шумковой и девушкой Ариной. У родных и близких, безусловно, есть повод гордиться Иваном. Ещё в детстве, будучи кадетом четвёртой школы, он вместе с товарищами по команде не раз занимал призовые и победные места на соревнованиях различного уровня. Плавание, пеший туризм, начальная военная подготовка – всё это не только вызывало у Ивана огромный интерес со школьной скамьи, но и повлияло на выбор будущей профессии.

По его мнению, именно кадетское воспитание в школе и разожгло в нём желание служить России. После окончания кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа юношу призвали в армию. Иван Швейкин нёс службу в войсковой части города Алейска Алтайского края – в 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. Служил разведчиком.

Однако уже вскоре после начала срочной службы наш земляк подписал контракт и в июне 2017 года отправился в Сирию. К слову, именно этот год и считается переломным для сирийского конфликта. Благодаря сплочённым действиям правительства Сирии и Вооружённых Сил Российской Федерации, удалось добиться победы над крупнейшей террористической группировкой – «Исламское государство». Этот же год стал и одним из самых напряжённых.

– Я ничего не говорил своим родным и близким, чтобы их не расстраивать, – говорит Иван. – Мне захотелось самому узнать и посмотреть, что и как в этой Сирии и каково это – принимать участие в настоящих боевых действиях. Про командировку рассказал только брату.

Поделилась по-соседски

В отличие от моего героя прошлой статьи про Сирию, Никиты Рекрута, Иван отправился в горячую точку отнюдь не миротворцем. На сей раз наш земляк принимал непосредственное участие в боевых действиях и вёл наблюдение. В Сирии Швейкин прослужил четыре месяца и 25 дней.

– Самым большим испытанием для меня стала жара, – продолжает Иван. – Днём на солнце воздух иногда накалялся до плюс 70 градусов! Из Сирии в Алейск мы вернулись без потерь и уже спокойно дослужили свои сроки до окончания контрактов.

Как уже было сказано, родные Ивана узнали о его поступке совершенно случайно.

– Ой, я когда узнала, что он в Сирии, так плакала, так плакала! – сокрушается бабушка Татьяна Павловна. – Однажды меня соседка подвозила на машине и между делом спросила, мол, как Ваня-то? А я отвечаю: «А что Ваня?» – Она и говорит мне: «Так он же в Сирии!» В ту минуту во мне всё словно оборвалось. Ванины родители узнали про его командировку от меня. Я стала каждый день смотреть новости, и когда показывали сюжеты про войну в Сирии, всё плакала, переживала, накручивала себя. И как раньше ни о чём не догадалась? Он же мне однажды фотографию прислал. Стоит в шортах, пальма рядом. Я ещё тогда подумала: «Батюшки, панно с пальмой какое красивое!» Я и подумать не могла, что он на самом деле в Сирии находится.

Сам же Иван не считает свой поступок опрометчивым и необдуманным. Хотя, как говорит бабушка, для её внука вполне свойственно не строить далеко идущих планов, а жить сегодняшним днём.

Учёбе предпочёл игры. Армейские

Один из примеров – поступление в вуз, которому то и дело мешают… спортивные состязания.

– Воинская часть, где я служил, традиционно участвует в международных армейских играх «Отличники войсковой разведки», – поясняет Иван. – В 2016 году, когда я только призвался на срочную службу, мы заняли в этих играх первое место! В прошлом году я собирался поступать в Новосибирское высшее командное училище и даже собрал все необходимые документы для поступления. Но! Началась подготовка к очередным армейским играм. Я решил, что учёба подождёт, и всё своё время посвятил подготовке к соревнованиям. К сожалению, на всероссийском этапе наша команда заняла только третье место, и до международного уровня мы немного не дотянули. В этом году я снова намеревался поступать в военное училище. Но планы изменились, нашу батальонную тактическую группу отправили в командировку за границу. Теперь моя задача – поступить в вуз в следующем году.

В планах также и переезд в другой город. Уже в сентябре Иван с Ариной уедут жить в Екатеринбург, где его избранница учится на факультете журналистики. Иван планирует вернуться к воинской службе, но уже – в структуре Росгвардии.

Как бы ни сложилась дальнейшая жизнь Ивана Швейкина, одно можно сказать наверняка: такой амбициозный парень, да ещё с уральским характером, нигде не пропадёт.