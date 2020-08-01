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В Челябинской области уничтожено 14 тонн нектаринов

Сегодня, 16:41 Категория: Общество
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Фото: Управление Россельхознадзора по Челябинской области

 

В Челябинской области уничтожили 14,5 тонн нектаринов, которые были привезены из Узбекистана. Анализ в лаборатории Россельхознадзора выявил заражение фруктов вредителем «восточная плодожорка».

Как сообщается на сайте 1obl.ru, чтобы предотвратить распространение опасных карантинных вредителей на территории региона, согласно п. п. 3, п. 5, ст. 15 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», принято решение об уничтожении нектаринов, заражённых карантинным вредителем.

Все фрукты были уничтожены согласно правилам. Устанавливается личность собственника зараженных нектаринов, для того, чтобы привлечь его к административной ответственности.

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Теги: Кыштым Первый областной Некторины с вредителями Уничтожены фрукты

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