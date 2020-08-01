В Кыштыме капитальный ремонт моста на улице Широкова ускорится из-за начала учебного года

Сегодня, 08:28 Категория: Общество

238

0

Речь о пешеходной части моста, расположенного около третьей школы. На готовности тротуара к первому сентября настаивает глава Кыштымского округа Людмила Шеболаева.

Как сообщается на сайте администрации округа, в минувший четверг она провела строительную оперативку с подрядчиком и организацией, осуществляющей строительный надзор. Напомним, согласно техническому заданию, кыштымскому подрядчику ООО «Дороги Плюс» предстоит капитально отремонтировать мостовое полотно, пролётные строения, промежуточные, береговые и укрепительные опоры сооружения, а также выполнить сопряжение моста с насыпью.

Все эти работы ведутся в графике, без срывов. Тем не менее, они могут ещё ускориться. Об этом рассказала глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.

– Продолжаются работы по капитальному ремонту моста на улице Широкова возле средней школы № 3, – отметила Людмила Александровна. – И хотя по муниципальному контракту срок окончания работ у подрядчика – 1 октября, мы всё же настаиваем на том, чтобы пешеходный тротуар, который подходит к школе, был выполнен до 1 сентября. Чтобы дети не испытывали каких-то проблем в начале учебного года.

Напомним, на период проведения работ движение транспортных средств по улице Папанина запрещено. Объезд организован по улицам Аношкина и Советской.