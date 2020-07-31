Дама за штурвалом. Виктория Костарева из Кыштыма – дипломированный пилот гражданской авиации

Вчера, 13:00 Категория: Общество

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Виктория имеет опыт полётов на Боинге 737-800.

Однажды на уроке географии Виктория Костарева сказала в сердцах, что ей никогда не пригодится этот предмет. Девушка не предполагала, что будет бороздить просторы страны за штурвалом самолёта.

После окончания первой школы в Кыштыме Вика поступила в Международный институт дизайна и сервиса города Челябинска. Довольно скоро студентка поняла, что ошиблась в выборе. В поисках себя подала документы в Челябинский государственный университет на специальность «регионоведение» с изучением китайского языка.

От иероглифов до авиации

Вику приняли сразу на второй курс, и ей пришлось навёрстывать упущенное с удвоенной силой. Кстати, английским и немецким языком девушка владела со школьной скамьи.

– С китайским пришлось нелегко, – рассказывает газете "КР" Виктория. – Мой мозг буквально «вскипал» от неимоверного количества иероглифов. Старания не пропали зря. В будущем, владея иностранным языком, я устроилась работать в фирму по перевозке грузов из Китая.

Сначала девушка жила в Челябинске, потом переехала в Екатеринбург, где в большой компании встречала новый 2017 год. Среди гостей был парень, работающий в авиации. Кто-то сказал, что Вике нужно пойти в стюардессы, на что наша героиня ответила: «Если пойду в авиацию, то только пилотом».

Сказано – сделано. Будущий курсант прошла все этапы отбора, включая медицинскую комиссию и анкетирование на 400 вопросов. Ещё в школе у девушки ухудшилось зрение, а значит, не видать бы ей неба… Но задолго до поступления Вика смогла отказаться от очков, используя методику профессора Жданова по восстановлению зрения. Стоит ли говорить, что эту девушку не просто застать врасплох.

Сечкой сыт не будешь

Мама Наталья Александровна поддержала решение дочери поступать в Бугурусланское лётное училище гражданской авиации имени П. Ф. Еромасова в Оренбургской области. На первом курсе среди 120 парней было всего пять девушек. В последующие годы женский состав заметно увеличивался сначала до десяти, потом до 20 курсанток.

– Помню свой первый полёт, звук двигателя, – говорит Вика. – Со мной был инструктор. Он разогнал самолёт и сделал резкий манёвр. От неожиданности я вскрикнула и улыбнулась, но не испугалась. Курсантов так проверяют на стрессоустойчивость и способность не терять самообладание.

Даже освоение лётных тренажёров не оставляло права на малейшую ошибку. Если студент садился в кабину не пристегнувшись, инструктор мог сказать: «Встал и вышел. Два в лётную книжку. Безопасность превыше всего».

– Чем больше летаешь и вникаешь в динамику полёта, тем сильнее осознаёшь возлагаемую на тебя ответственность, – отмечает Виктория. – Для пассажира турбулентность может быть поводом для волнения, а для пилота – повод проявить осмотрительность.

После практических занятий не хотелось возвращаться за парту и писать конспекты, хотя некоторые дисциплины вызывали особый интерес. Это и метеорология, и воздушная навигация, и аэродинамика. В чём-то помогали друзья-старшекурсники. Объясняли, например, особенности навигации, а взамен получали консультации по английскому языку от будущей лётчицы из Кыштыма.

– В училище действует строгий распорядок дня. Построение утром и вечером, обязательная перекличка, отбой в 22:30. Во время «рабочек» юноши чистят снег, девушки подметают или собирают листву.

Курсанты живут в общежитии по дватри человека в комнате. Тяжело было отвыкать от домашней пищи, еду готовили на маленькой плитке. Вика впервые попробовала сечку, но иногда баловала себя обедом посытнее. Его запах разносился по всему коридору. Комендант с порога говорила: «Опять ты, Костарева, картошку жаришь!»

Три года в лётном училище пролетели незаметно. За время учёбы наша землячка провела около 150 часов за штурвалом однодвигательного Diamond DA 40NG и многодвигательного Diamond DA 42 NG, получив право управления пассажирскими самолётами. Дипломированный пилот готова поднимать в небо крылатые машины, осталось только определиться с местом работы.

Автор: Анна Наумова.