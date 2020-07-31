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В Кыштыме отправка бумажных писем становится частью туристических маршрутов

Сегодня, 16:20 Категория: Общество
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Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь регионального управления Почты России Светлана Замятина, несмотря на повсеместное внедрение современных средств связи, почтовые ящики выдержали испытание временем и никогда не пустуют. В Челябинской области установлено 2540 агрегатов для сбора писем. В Кыштыме – 27. Еженедельно сотрудники кыштымских почтовых отделений вынимают из них более 350 конвертов.
Отметим, почтовые ящики размещены не только на территории города, но и на популярных туристических маршрутах Кыштымского городского округа. Жители и гости нашего края могут отправить почтовый «привет», например, из посёлка Увильды, из района Сугомака, от усадьбы Демидовых.

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Теги: Кыштым Почта России

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