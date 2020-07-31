Кыштымские приставы взыскали с должника неуплату штрафов по восьмидесяти постановлениям ГИБДД

Сегодня, 16:00 Категория: Общество

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Судебными приставами по городам Кыштыму и Карабашу фактическим исполнением окончено 83 исполнительных производства по постановлениям ГИБДД, которые велись в отношении одного мужчины. Общая сумма взыскания составила 83,5 тысяч рублей.

Исполнительные документы буквально «посыпались» с конца 2019 года и продолжали поступать в 2020 году. Мужчина зарегистрирован в Карабаше, а нарушения были зафиксированы камерами в городе Москве и Тверской области. Должник нарушал не только скоростной режим, но и правила парковки.

Выход судебного пристава по адресу регистрации нарушителя результата не дал, поскольку в Карабаше должник был лишь зарегистрирован. О его фактическом месте жительства никто из соседей не знал.

В рамках сводного исполнительного производства был установлен номер телефона, на автомобиль выставлен запрет регистрационных действий. По телефону судебный пристав разъяснил ему последствия дальнейшего уклонения от выплаты штрафов в виде розыска и ареста принадлежащего должнику транспортного средства.

С помощью электронного канала связи карабшцу было направлено предупреждение о временном ограничении права управления транспортным средством. И хотя мужчина уверял, что на машине ездит не он, а кто-то другой, вскоре из столицы приехала его жена и полностью выплатила все штрафы супруга. Кроме этого, ей также пришлось погасить и исполнительский сбор по каждому исполнительному производству, всего – 83 тысячи рублей.

В общей сложности было взыскано 167 тысяч рублей, все исполнительные производства окончены фактическим исполнением, ограничительные меры с автомобиля сняты.