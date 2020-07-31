Топ-10 самых высоких зарплат на Южном Урале
Сегодня, 12:09 Категория: Общество
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Аналитики hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, составили топ-10 актуальных вакансий в Челябинской области с самыми высокими заработными платами. На первом месте – вакансия главного бухгалтера розничной сети.
Работодатель предлагает доход до 300 тысяч рублей в месяц, при этом в вакансии подчеркнуто, что уровень зарплаты обсуждается индивидуально. Специалисту предстоит заниматься бухгалтерским, налоговым и управленческим учетом, а также управлять структурой бухгалтерии (в подчинении более 200 человек, в том числе в регионах).
– Чтобы претендовать на такую вакансию, соискатель должен иметь высшее профильное образование, а также опыт работы в должности главного бухгалтера не менее трех лет и практический опыт оптимизации налогообложения. Требуются знание законодательства в области бухгалтерского и налогового учета, кроме того, важна способность работать с большими объемами информации, – рассказывает руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.
В Челябинской области открыто более 800 вакансий с заработной платой от 100 тысяч рублей (из них около 50 предлагают доход от 200 тысяч рублей в месяц). Большинство «дорогих» вакансий относятся к профессиональным сферам «Продажи», «Рабочий персонал», «Строительство», «Производство» и «ИТ, телеком».
Топ-10 самых «дорогих» актуальных вакансий в Челябинской области:
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Главный бухгалтер розничной сети
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до 300 000 руб. на руки
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Эксперт/ консультант производства (металлургический сектор)
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от 200 000 руб. на руки
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Начальник отдела брокерского обслуживания
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от 200 000 руб. до вычета налогов
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Врач-косметолог
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От 170 000 руб.
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Врач психиатр-нарколог
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от 140 000 руб. до 250 000 руб. на руки
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Директор по развитию
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от 150 000 руб. на руки
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Врач травматолог -ортопед
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от 80 000 до 250 000 руб. на руки
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Android разработчик
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от 100 000 руб. до 200 000 руб. на руки
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Интернет-маркетолог
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от 100 000 руб. до 200 000 руб. на руки
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Менеджер по продажам металлоконструкций и металлоизделий
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от 50 000 до 300 000 руб. на руки