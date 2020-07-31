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Топ-10 самых высоких зарплат на Южном Урале

Сегодня, 12:09 Категория: Общество
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Аналитики hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, составили топ-10 актуальных вакансий в Челябинской области с самыми высокими заработными платами. На первом месте – вакансия главного бухгалтера розничной сети.

Работодатель предлагает доход до 300 тысяч рублей в месяц, при этом в вакансии подчеркнуто, что уровень зарплаты обсуждается индивидуально. Специалисту предстоит заниматься бухгалтерским, налоговым и управленческим учетом, а также управлять структурой бухгалтерии (в подчинении более 200 человек, в том числе в регионах).

– Чтобы претендовать на такую вакансию, соискатель должен иметь высшее профильное образование, а также опыт работы в должности главного бухгалтера не менее трех лет и практический опыт оптимизации налогообложения. Требуются знание законодательства в области бухгалтерского и налогового учета, кроме того, важна способность работать с большими объемами информации, – рассказывает руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

В Челябинской области открыто более 800 вакансий с заработной платой от 100 тысяч рублей (из них около 50 предлагают доход от 200 тысяч рублей в месяц). Большинство «дорогих» вакансий относятся к профессиональным сферам «Продажи», «Рабочий персонал», «Строительство», «Производство» и «ИТ, телеком».

 

Топ-10 самых «дорогих» актуальных вакансий в Челябинской области:

 

Главный бухгалтер розничной сети

до 300 000 руб. на руки

Эксперт/ консультант производства (металлургический сектор)

от 200 000 руб. на руки

Начальник отдела брокерского обслуживания

от 200 000 руб. до вычета налогов

Врач-косметолог

От 170 000 руб.

Врач психиатр-нарколог

от 140 000 руб. до 250 000 руб. на руки

Директор по развитию

от 150 000 руб. на руки

Врач травматолог -ортопед

от 80 000 до 250 000 руб. на руки

Android разработчик

от 100 000 руб. до 200 000 руб. на руки

Интернет-маркетолог

от 100 000 руб. до 200 000 руб. на руки

Менеджер по продажам металлоконструкций и металлоизделий

от 50 000 до 300 000 руб. на руки

 

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Теги: Кыштым Самые высокие зарплаты на Южной Урале hh.ru

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