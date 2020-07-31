В Челябинской области сокращают дистанцию между инвесторами и органами власти

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В регионе продолжается активная работа по привлечению инвестиций. Губернатор Алексей Текслер обращает особое внимание на поддержку инвестпроектов не только крупного бизнеса, но и малых и средних предприятий.

Согласно статистике, по итогам 2019 года область поднялась с 20 на 16 место по инвестициям в основной капитал, а их объем составил почти 300 миллиардов рублей. Для улучшения этого показателя реализуется задача по развитию экосистемы для инвестиций.

Инвесторы могут получить господдержку по системе «единого окна» в «Территории Бизнеса». Филиалы центра работают в Златоусте и Кыштыме, готовится к открытию площадка в Магнитогорске. На сопровождении «Территории Бизнеса» 38 инвестпроектов с общей суммой капвложений более 40 миллиардов рублей. Еще шесть проектов планируется запустить в ближайшее время.

Как сообщается на сайте 1obl.ru, для оказания поддержки инвесторам и в рамках реализации мер по снятию административных барьеров для бизнеса, экономическому блоку областного правительства поставлена задача перейти на метод проектного управления и сократить дистанцию между инвесторами и главой региона.

– С каждым инвестором должна быть персональная работа. Если возникают проблемы, их необходимо решать, как принимая системные решения, так и в случае необходимости в режиме ручного сопровождения. Ещё одна важная задача — устранение административных барьеров. Экономический блок правительства в целом, главы муниципалитетов и каждый, кто отвечает за инвестсопровождение проектов, несут персональную ответственность и должны быть полностью вовлечены. Содействие инвестору необходимо на каждом этапе – от инициирования до реализации проектов, – пояснили в пресс-службе правительства Челябинской области.