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Губернатор Алексей Текслер начинает большую инспекцию городов и районов

Сегодня, 11:03 Категория: Общество
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о том, что начинает большую инспекцию муниципалитетов. В рамках масштабной проверки глава региона осмотрит города и районы и проконтролирует исполнение местными властями текущих проектов.

– Во время инспекции хочу поговорить с простыми людьми. Проверить, как власти выполнили поручения, которые мы с вами формулировали вместе на наших встречах. Жду ваших предложений. Куда нужно обязательно заехать? На что обратить особое внимание? Считаю, что за эту большую инспекцию мы способны сделать многое. В конце концов, кто, если не мы? – написал губернатор в социальных сетях.

Комментарии можно оставлять на странице губернатора «Вконтакте» https://vk.com/alexeytexler.official и Instagram https://www.instagram.com/alexeytexler.official/?igshid=5fpkvob95yze.

 

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Теги: Кыштым Алексей Текслер Проверка муниципалитетов Общение с жителями

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