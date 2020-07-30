Казаки Кыштыма выступят с предложением установить ещё один поклонный крест

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В Кыштыме прошёл Круг станицы Тихозимовской Челябинского отдела Союза казаков-войнов России и Зарубежья. Было принято решение обратиться к главе Кыштымского городского округа Людмиле Шеболаевой с предложением установить поклонный крест на дороге Касли-Кыштым-Карабаш. Сразу после пересечения федеральной трассы с улицей Комарова есть «карман». В этом месте во время ежегодного Крестного хода останавливаются на отдых священнослужители и жители города.



– Идея принадлежит казакам и настоятелю храма Рождества Христова Михаилу Чиркову, – сказал сайту «КР» атаман Челябинского регионального отделения Союза казаков-воинов России и Зарубежья Алексей Репин. – Также к нам присоединился руководитель исторического просветительского общества «Двуглавый орёл» в Челябинской области Евгений Дорохов. Письмо на имя главы уже готовится.