Кыштым посетили 19 художников с разных уголков страны

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В наш город художники приехали из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Тольятти, Южноуральска, Магнитогорска, Пласта и Кургана. С 29 июля по 1 августа в Слюдоруднике и Кыштыме в рамках пленэра они рисуют картины,

вдохновившись природой «Уральской Швейцарии».

Напомним, что в прошлом году Гильдия художников Южного Урала выступила с инициативой проведения регулярных художественных пленэров на территории Кыштымского городского округа. В 2019 году такой визит завершился вернисажем работ в рамках ярмарки «На рудниках». В этом году, в связи с режимом повышенной готовности, пленэр проходит без публичной программы.

Фото взято со страницы Анны Сороки «ВКонтакте»

Если вы хотите ознакомиться с работами художников или приобрести картины, созданные в рамках пленэра этого года, контакты художников можно запросить в Центре развития туризма Кыштымского городского округа, позвонив по телефонам: 8 (35151) 5-52-83 или 8-951-794-41-86.