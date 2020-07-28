Мусульман Южного Урала призывают остаться дома в Курбан-байрам. Намазы и праздничные молитвы пройдут в онлайн-режиме

Вчера, 19:27 Категория: Общество

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В этом году Курбан-байрам мусульмане будут отмечать с пятницы, 31 июля, до вечера понедельника, 3 августа. В Челябинской области, в связи с эпидемиологической обстановкой, в мечетях будут действовать ограничения, разрешено находиться только религиозному персоналу.

Как сообщается на сайте 1obl.ru, все коллективные намазы, молитвы будут проводить с помощью онлайн-трансляции. Поэтому лучше оставаться дома, беречь здоровье.

– И каждый пусть находится у себя дома, у телевизоров, со смартфонами. Проведите этот праздник в кругу своих родных и близких. Хотелось бы пожелать всем здоровья, счастья, благополучия, – поздравил главный муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Хаджи Хазрат Раев.

Праздничную прямую трансляцию все желающие могут посмотреть 31 июля в 7:00 на телеканалах ОТВ и ОТР, а также на сайте «Первый областной».