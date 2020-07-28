В Кыштыме начался снос аварийного жилья в районе Коноплянки

Вчера, 19:02 Категория: Общество

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В Кыштыме в районе Коноплянки начали сносить построенные в пятидесятых годах прошлого века (а некоторые и ещё раньше) двухэтажки.

В минувшую среду на улице Вайнера приступила к работе тяжёлая техника – буквально за пару часов экскаватор «Тагил» сровнял с землёй половину дома № 7.

– Под натиском многотонного ковша дом легко рушится, – сказал сайту "КР" водитель экскаватора. – Труднее поддаются стены, где установлены круглые печки, а всё остальное – труха да полусгнившие доски. За два-три дня с обоими домами управлюсь.

Сносом домов № 7 и 8 занимается подрядчик – кыштымская фирма ООО «Асгард». По словам заместителя главы Кыштымского городского округа по капитальному строительству Рудольфа Гурцкая, работы по сносу домов и вывозу строительного мусора должны быть завершены к сентябрю.

Всего же до конца этого года на Коноплянке планируется снести семь расселённых домов. А «первой ласточкой» преображения этого района станет пятиэтажный дом на улице Образцова, строительство которого начнётся уже в текущем году. В новостройке будет 60 квартир. Всего в течение двух лет – до конца 2022 года – в районе Коноплянки появится три современные многоэтажки.