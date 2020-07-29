В лесах Кыштыма установят указатели для грибников и ягодников

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Фото поисково-спасательного отряда «Дозор»

В этом году поисково-спасательный отряд «Дозор» города Кыштыма по инициативе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Челябинской области присоединился к проекту «Стрелки», взяв на себя ответственность по размещению указателей в лесах.

Как сказал сайту «КР» руководитель отряда «Дозор» Илья Пястолов, по статистике других городов летом по табличкам из леса выходят не менее десятка человек. В минувшие выходные добровольцы разместили первые указатели в лесном массиве Аргаяшского района. Сейчас в планах исследовать маршруты и разместить «стрелки» в районе гор Сугомак и Егоза.

Отметим, каждой табличке присвоен номер и координаты. Если человек заблудится, он может назвать данные о местонахождении спасателям.