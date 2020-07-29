В Кыштыме управление социальной защиты населения меняет прописку
Сегодня, 10:50 Категория: Общество
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Уже с предстоящего понедельника, третьего августа, управление социальной защиты населения начнёт работать по новому адресу: улица Калинина, 156 (здание бывшего расчётно-кассового центра, напротив ДК «Победа»).
По словам заместителя начальника управления Светланы Шкурупий, новые условия будут более комфортными для посетителей, поскольку в здании бывшего РКЦ просторные фойе и коридоры. В настоящее время решается вопрос об установке пандуса. Более того, на первом этаже будут вести приём специалисты управления, а потому социальная помощь для маломобильных граждан станет ещё доступнее.
– В здание на улице Калинина уже переехали отдел семьи и детских пособий, отдел льгот и социальных гарантий и отдел субсидий, – продолжает Светлана Анатольевна. – Сегодня планируется перевезти документацию и технику бухгалтерии и отдела опеки, завтра – общего отдела. Мы просим жителей Кыштыма с пониманием и терпением отнестись к переезду управления социальной защиты населения. Тем более что всё это делается именно для людей, для их комфорта и удобства.
Режим работы учреждения останется прежним. Приёмные дни: понедельник и четверг с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов. Номера телефонов:
начальник (приёмная) 4-04-47
заместитель начальника 4-04-31
главный бухгалтер 4-04-46
отдел семьи и детских пособий 4-04-45
отдел льгот и социальных гарантий 4-04-48
отдел субсидий на оплату ЖКУ 4-04-49
отдел опеки и попечительства 4-04-50