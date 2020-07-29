Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В Кыштыме управление социальной защиты населения меняет прописку

Сегодня, 10:50 Категория: Общество
191
0

Уже с предстоящего понедельника, третьего августа, управление социальной защиты населения начнёт работать по новому адресу: улица Калинина, 156 (здание бывшего расчётно-кассового центра, напротив ДК «Победа»).

 

По словам заместителя начальника управления Светланы Шкурупий, новые условия будут более комфортными для посетителей, поскольку в здании бывшего РКЦ просторные фойе и коридоры. В настоящее время решается вопрос об установке пандуса. Более того, на первом этаже будут вести приём специалисты управления, а потому социальная помощь для маломобильных граждан станет ещё доступнее.

 

– В здание на улице Калинина уже переехали отдел семьи и детских пособий, отдел льгот и социальных гарантий и отдел субсидий, – продолжает Светлана Анатольевна. – Сегодня планируется перевезти документацию и технику бухгалтерии и отдела опеки, завтра – общего отдела. Мы просим жителей Кыштыма с пониманием и терпением отнестись к переезду управления социальной защиты населения. Тем более что всё это делается именно для людей, для их комфорта и удобства.

 

Режим работы учреждения останется прежним. Приёмные дни: понедельник и четверг с 9.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов. Номера телефонов:
начальник (приёмная) 4-04-47
заместитель начальника 4-04-31
главный бухгалтер 4-04-46
отдел семьи и детских пособий 4-04-45
отдел льгот и социальных гарантий 4-04-48
отдел субсидий на оплату ЖКУ 4-04-49
отдел опеки и попечительства 4-04-50

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым соцзащита переезд

Похожие публикации:

В Кыштыме Управление социальной защиты населения меняет адрес

В Кыштыме порядка 170 малоимущих семей получат пособия на подготовку к школе

В Кыштыме пройдёт информационный День министерства социальных отношений

Многодетных семей стало больше

Компенсацию вернут в сентябре

Комментарии:

Добавить