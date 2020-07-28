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В соседнем Озёрске погиб охранник исправительной колонии

Сегодня, 11:51 Категория: Общество
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В Озёрске на территории исправительной колонии № 24 погиб 37-летний инспектор отдела охраны. Мужчину обнаружили с огнестрельным ранением головы, полученным из табельного оружия.


Как сообщается на сайте znak.com, трагедия произошла утром в понедельник, 27 июля. По данному факту следственный комитет проводит проверку. По её результатам будет принято процессуальное решение. Скорее всего, речь идёт о самоубийстве.

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Теги: Кыштым Озёрск самоубийство следственный комитет

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