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В Кыштымском округе в районе Коноплянки начался снос расселённых домов

Вчера, 15:03 Категория: Общество
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Это поистине исторический процесс для нашего города. Построенные ещё в пятидесятых годах прошлого века (а некоторые и ещё раньше) двухэтажки начинают сносить после расселения жителей в новостройки. В обозримом будущем на месте ветхих домов появятся благоустроенные многоэтажки.

По словам заместителя главы Кыштымского городского округа по капитальному строительству Рудольфа Гурцкая, в настоящее время кыштымская фирма ООО «Асгард» приступила к сносу домов № 7 и № 8 на улице Вайнера. Работы должны будут завершены к сентябрю. Всего же до конца этого года на Коноплянке планируется снести семь расселённых домов.

 

 

«Первой ласточкой» преображения этого района станет пятиэтажный дом на улице Образцова, строительство которого начнётся уже в текущем году. В новостройке будет 60 квартир.  Всего в течение двух лет – до конца 2022 года в этом районе появится три новых многоэтажки.

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Теги: Кыштым снос домов Коноплянка

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