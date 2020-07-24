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Школьник из Кыштыма снимает видео, раздаёт листовки, чтобы напомнить местным жителям о правилах поведения на воде

Сегодня, 11:40 Категория: Общество
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Семиклассник школы № 13 Василий Щеглов в рамках конкурса «Добро не уходит на каникулы», организованного Российским движением школьников, оформил и распечатал памятки о том, как нужно вести себя на водоёмах. Затем разложил их по почтовым ящикам многоквартирных домов.


– Плавание – одно из любимых занятий кыштымцев летом. Однако, заряд бодрости и удовольствия от водных процедур, не стоит забывать о своей безопасности, – сказал сайту «КР» Василий Щеглов.


Вместе с командой единомышленников Василий создал ещё и видеоролик о правилах поведения на водоёмах. Главный героем стал хомяк.

 

[video=]

 

Подросток убеждён, что вода – это жизнь, а она должна быть долгой и безопасной.

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Теги: Кыштым школа № 13 РДШ Добро не уходит на каникулы

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