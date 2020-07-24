Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Правительство Челябинской области приобретёт 10 спецмашин для подвоза воды жителям региона

Сегодня, 10:40 Категория: Общество
80
0

 

Правительство Челябинской области приобретёт десять спецмашин для подвоза воды жителям региона. Об этом сообщается на сайте 1obl.ru.

– Я принял решение приобрести за счёт областного бюджета десять спецмашин, хорошо себя зарекомендовавших моделей наших отечественных производителей. С ёмкостями от трех до десяти кубометров воды. Этот резерв будет быстро направляться в территории, где будут возникать проблемы с питьевой водой, – сказал губернатор Алексей Текслер.

Напомним, до конца прошлой недели в Челябинской области стояла аномальная жара. Такая погода вызвала засуху на некоторых полях, стала причиной лесных пожаров и проблем с водой, поскольку резервуары в некоторых городах и сёлах не справлялись с нагрузкой.

Поделиться публикацией

Теги: Кыштым Подвоз воды Алексей Текслер Покупка спецмашин для подвоза воды

Похожие публикации:

Режим самоизоляции в Челябинской области продлён до 19 апреля

Алексей Текслер рассказал о решении проблем Челябинской области с помощью социальных сетей

Кыштым помогает оставшемуся без воды Верхнему Уфалею

Жителям Кыштыма предлагают посодействовать развитию геоинформационной системы Южного Урала

Жителям микрорайона Нижнего Кыштыма придётся мыться жёлтой водой ещё около суток

Комментарии:

Добавить