Правительство Челябинской области приобретёт 10 спецмашин для подвоза воды жителям региона

Сегодня, 10:40 Категория: Общество

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Правительство Челябинской области приобретёт десять спецмашин для подвоза воды жителям региона. Об этом сообщается на сайте 1obl.ru.

– Я принял решение приобрести за счёт областного бюджета десять спецмашин, хорошо себя зарекомендовавших моделей наших отечественных производителей. С ёмкостями от трех до десяти кубометров воды. Этот резерв будет быстро направляться в территории, где будут возникать проблемы с питьевой водой, – сказал губернатор Алексей Текслер.

Напомним, до конца прошлой недели в Челябинской области стояла аномальная жара. Такая погода вызвала засуху на некоторых полях, стала причиной лесных пожаров и проблем с водой, поскольку резервуары в некоторых городах и сёлах не справлялись с нагрузкой.