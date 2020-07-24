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В Кыштыме полиция и члены общественного совета провели акцию по профилактике мошенничества

Сегодня, 08:28 Категория: Общество
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Фото пресс-службы кыштымской полиции.

 

Участковые уполномоченные, оперуполномоченные уголовного розыска и инспекторы отдела ГИБДД совместно с общественным советом при Межмуниципальном отделе МВД России «Кыштымский» организовали профилактическое мероприятие «Останови мошенника».

У центральных входов градообразующих предприятий и больших торгово-развлекательных центров кыштымцам вручали памятки и проводили разъяснительные беседы по профилактике мошенничества. 

Сотрудники кыштымского отдела ГИБДД через звуковую сигнализацию предупреждали граждан о действиях мошенников.

На сегодня основной вид мошенничества – это звонки лжесотрудников безопасности банка и недобросовестных продавцов товаров. Стражи порядка проинформировали жителей нашего города о существующих схемах обмана и способах хищения денежных средств с банковских карт, в том числе с использованием сотовых телефонов и интернета. Особое внимание уделили пожилым, разъясняя им о недопущении передачи личных данных, а также данных банковских карт другим лицам.

 

 

 

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Теги: Кыштым полиция профилактика мошенники

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