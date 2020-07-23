Областное правительство возместит водителям и бизнесменам часть расходов при переводе автомобилей на газомоторное топливо

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До конца года в Челябинской области на газомоторное топливо переведут 300 автомобилей. Мера призвана сделать воздух чище и улучшить экологической ситуацию в регионе. Часть затрат на установку оборудования компенсируют из областного бюджета.

– Установка должна производиться в сертифицированном установочном центре. Комплект оборудования, который устанавливается на автомобиль, также должен быть сертифицирован, – отметил директор установочного центра по переоборудованию автомобилей Дмитрий Колесников.

Одним из тех, кто установил газовой оборудование, стал житель Челябинска Кирилл Азаров. За год мужчина проезжает на своей машине не меньше 20 тысяч километров. Чтобы сэкономить, перевёл автомобиль на газ.

– О метане никогда не задумывался, честно говоря. Мне сказали, что компенсируют две трети стоимости. Сначала не поверил, удивился. Мне положили документы, убедился, что это правда, – сказал Кирилл.

Как сообщается на сайте 1obl.ru, на поддержку из областного бюджета могут рассчитывать водители легковых, грузовых автомобилей и автобусов.

– И частные предприниматели, и малый и средний бизнес, и граждане, и самозанятые. То есть, все те, у кого в реальной жизни либо в бизнесе расходы на топливо составляют достаточно значительную часть, имеют возможность обратиться в один из сервисных центров, – отметил заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

Заправить метаном автомобили можно на специализированных АЗС. Отметим, что уже к 2022 году в регионе в эксплуатацию запустят не менее 19 газовых заправок.