В Кыштыме в Свято-Троицком храме появились первые святыни

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Как сказал сайту «КР» настоятель Христорождественской церкви отец Михаил Чирков, деревянный ковчег с частицами гробов Оптинских старцев Пелагеи Саровской и других был подарен Свято-Троицкому храму в День Святой Троицы в июне. Святыни достались от игумена Иоанна Хисматулина.

Напомним, на протяжении семи лет в храме Троицы Живоначальной силами энтузиастов проходят восстановительные работы. Завершён демонтаж сооружений, которые были созданы для адаптации здания под клуб культуры, началось восстановление арочных окон. На сегодня это единственная невосстановленная церковь в Кыштыме.