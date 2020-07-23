В Кыштыме в поле зрения полиции – подростки

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На территории Кыштымского городского округа с 10 июня по 18 августа этого года проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток». Данное мероприятие проводится в четыре этапа.



В минувший понедельник, 20 июля, стартовал третий этап «Подросток-Лидер». Он продлится до 29 июля.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь полиции Светлана Дятлова, этот этап направлен на профилактику и предупреждение совершения подростками административных правонарушений и преступлений в составе группы, а также выявление лиц, вовлекающих подростков в совершение противоправных действий.



Полиция просит жителей города оказать содействие в предоставлении информации о несовершеннолетних, употребляющих наркотические средства и токсические вещества, о фактах вовлечения подростков в употребление наркотиков, о фактах совершения несовершеннолетними преступлений и правонарушений, о неблагополучных семьях, о фактах жестокого обращения с детьми.



О выявленных фактах можно сообщить по круглосуточному телефону дежурной части 4-46-61 или по номерам 02, 102.