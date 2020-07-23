Кыштым посетят координаторы международного проекта «Чистые игры»

Сегодня, 12:05 Категория: Общество

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«Чистые игры» – это масштабные соревнования, суть которых заключается в очистке природных территорий от мусора в игровой форме. В Челябинской области игры международного проекта проходят с 2017 года. В них приняли участие более 1500 человек, собравшие 33,9 тонн раздельных отходов. Об этом сообщается на сайте 1obl.ru.

В рамках визита на Южный Урал координаторы проекта «Чистые игры» сегодня, 23 июля, посетят кыштымский каолиновый карьер, известный как «Уральское Бали».

В наш город приедут гости из Хабаровска, Читы, Соликамска, Санкт-Петербурга, Волгограда, Екатеринубрга и создатель проекта Дмитрий Иоффе. Не исключено, что именно «Уральское Бали» станет одним из мест проведения игр в последующие годы.

Завтра координаторы игры ознакомятся с Челябинском. Выходные они проведут на Таганае, где планируется провести субботник. Завершится визит увлекательным сплавом по реке Ай.