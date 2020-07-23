В Кыштыме объявлен аукцион на завершение ремонта моста на улице Куйбышева

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Напомним, предложение о включении работ по ремонту моста на улице Куйбышева поступило от жителей района Нижнего Кыштыма во время обсуждения программы благоустройства города на 2019 год. Работы выполняются по областной программе «Реальные дела».

Прошлой осенью здесь был проведён первый этап реконструкции моста. Подрядчик – кыштымская компании ООО «Асгард» – выполнила устройство железобетонного основания под асфальтовое покрытие, уложила дорожное полотно и установила бетонное ограждение тротуара. В этом году планируется провести второй этап работ и завершить ремонт мостового сооружения. Аукцион уже объявлен, на днях должен определиться победитель.

По словам начальника муниципального учреждения «Отдел капитального строительства» Александра Нестерова, на втором этапе необходимо установить ограждение, разделяющее тротуар и проезжую часть, а также произвести устройство тротуара.

На эти цели в рамках реализации областной программы «Реальные дела» предусмотрено 454 тысячи 630 рублей.