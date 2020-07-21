В компании «Уралэнергосбыт» обновили сайт для решения основных вопросов потребителей
Вчера, 18:30 Категория: Общество
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Сегодня, 22 июля, гарантирующий поставщик электроэнергии – ООО «Уралэнергосбыт» обновил официальный сайт uralsbyt.ru.
Сайт адаптирован для смартфонов. Простой интерфейс позволяет быстро найти необходимую информацию. Созданы отдельные вкладки для частных лиц и бизнеса. Вся информация разбита по блокам – «Клиентам», «О компании» и «Контакты». На главной странице расположены иконки для перехода в личный кабинет, интернет-приемную, передать показания, задать вопрос комиссару по правам потребителей.
Обновлён и усовершенствован дистанционный сервис интернет-приёмной. Теперь абонент может выгружать документы любого формата и объёма, не сжимать и не архивировать их. Значительно преобразился сервис поиска офисов обслуживания. При изменении местоположения ближайший офис обслуживания подбирается автоматически.
Сайт на постоянной основе будет пополняться новой информацией – новостями, изменениями в законодательстве и энергетической сфере. Кроме того, в планах компании расширить его функционал – запустить сервисы для получения электронных квитанций и оплаты электроэнергии прямо на сайте.
Как сообщили «КР» в пресс-службе компании, «Уралэнергосбыт» активно использует различные сервисы заочного обслуживания клиентов:
- личные кабинеты для физических и юридических лиц;
- консультирование в мессенджере WhatsApp по номерам: 8-958-160-91-10 – консультации по электроэнергии; 8-902-028-43-29 – консультации по теплоснабжению в зоне № 1 г. Челябинска
- в онлайн-приемных на официальных страницах в социальных сетях («ВКонтакте», «Фэйсбук», «Одноклассники»)
- по бесплатному номеру телефона контакт-центра 8 800 2222 500.