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Военный комиссариат по Кыштыму и Карабашу выполнил план по весеннему призыву на все сто

Сегодня, 15:19 Категория: Общество
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В Челябинской области подведены итоги весеннего призыва. В общей сложности в ряды Вооружённых Сил России призвано три с половиной тысячи южноуральцев.

 

Военный комиссариат по Кыштыму и Карабашу выполнил план на сто процентов. В весенний призыв на срочную службу отправились 55 кыштымских новобранцев и восемь – карабашских.

 

Нынешний призыв, в связи с пандемией по коронавирусу, проходил более напряжённо. Тем не менее, нештатных ситуаций удалось избежать.

 

Подробнее об особенностях весеннего призыва и о том, в каких родах войск служат наши земляки, мы расскажем в интервью с военкомом по Кыштыму и Карабашу в одном из ближайших выпусков газеты «Кыштымский рабочий».

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Теги: Кыштым весенний призыв военком

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