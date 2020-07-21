Жители кыштымского посёлка отремонтировали детскую площадку

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Александр и Надежда Щербаковы живут в доме на улице Мира, 7а в посёлке Тайгинка. Они воспитывают дочку. Чтобы у неё было место для игр во дворе, родители решили благоустроить детскую площадку. К ремонту присоединились жильцы других домов. Вместе они покрасили элементы игровой площадки, заменили доски скамейки, её тоже покрасили.



Молодая семья установила во дворе песочницу, которой прежде там не было. Сами привезли песок.



– У нас в посёлке управляющие компании не обслуживают детские площадки, – сказала сайту «КР» и.о. начальника управления по обеспечению жизнедеятельности посёлков Оксана Киселёва. – Поэтому ремонт лежит на плечах нашего управления, либо жильцов, вот семья Щербаковых и проявила инициативу. Побольше бы такой активной молодёжи.