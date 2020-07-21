В садоводческих товариществах Кыштыма обновится инфраструктура

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На эти цели из областного и местного бюджетов в общей сложности выделено чуть более одного миллиона рублей, из них 746 тысяч – бюджет Челябинской области, 300 тысяч – Кыштымского городского округа.

Деньги поступят кыштымским садоводам в начале сентября. А пока правления садоводческих некоммерческих товариществ определяются с видами работ, которые, по их мнению, требует первоочередного выполнения.

На территории Кыштымского городского округа расположено 30 садоводческих товариществ, которые объединяют 3 622 участка. Деньги распределяются пропорционально количеству участков. Наиболее крупные товарищества получат, соответственно, более серьёзное финансирование. Так, например, в СНТ «Теренкуль» планируется направить 150 тысяч рублей на ремонт водопровода.

Как сказала сайту «КР» председатель ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ Кыштымского округа Галина Климович, садоводы «Калачёвки», «Дружбы», «Лесовода» отдали предпочтение ремонту грунтовых дорог. В «Мичуринце» приведут в порядок водопровод.

В настоящее время обрабатываются предложения и от остальных товариществ.