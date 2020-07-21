Сегодня, 11:27 Категория: Общество

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«Юридическая мясорубка» поможет зрителям разобраться в сложных юридических ситуациях.

В авторской программе Александра Лебедева нет запретных тем! Нет «неприкасаемых» лиц!

Присылайте свои вопросы и «Юридическая мясорубка» поможет вам разобраться!

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