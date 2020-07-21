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«Юридическая мясорубка» поможет зрителям разобраться в сложных юридических ситуациях

Сегодня, 11:27 Категория: Общество
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«Юридическая мясорубка» поможет зрителям разобраться в сложных юридических ситуациях.
В авторской программе Александра Лебедева нет запретных тем! Нет «неприкасаемых» лиц!
Присылайте свои вопросы и «Юридическая мясорубка» поможет вам разобраться!
- на электронную почту: pomogite74@yandex.ru

- в Telegram: a_lebedev
- в Instagram Lebedev_a
Смотрите в любое удобное для вас время на сайте 1obl.ruhttps://www.1obl.ru/tv/yuridicheskaya-myasorubka/

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Теги: Кыштым ОТВ Первый областной Александр Лебедев Юридическая мясорубка

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