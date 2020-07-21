Во дворах Кыштыма к работе приступили спортивно-педагогические отряды

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Изображение с сайта pixabay.com

Вчера, 20 июля, во дворах Кыштыма, в посёлках Тайгинка и Слюдорудник начали работать спортивно-педагогические отряды.



Как сказали сайту «КР» в управлении по физической культуре, спорту и туризму, в состав спортивно-педагогических отрядов входят восемь взрослых педагогов и 16 детей-вожатых. Они обеспечены инвентарём, таким как мячи, скакалки, шахматы, шашки.



Ежедневно с 17 до 21 часа, кроме субботы и воскресенья, педагоги и вожатые будут проводить для детворы спортивные и настольные игры. Площадки будут открыты до 14 августа на улицах Металлургов, 2, Карла Либкнехта, 133, Калинина, 174, Ветеранов, 26, Мичурина, 31, Дальняя, 7. По одной в посёлках Тайгинка и Слюдорудник.



По распоряжению главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой, с 27 июля до 21 августа спортивно-педагогический отряд будет работать в микрорайоне Каолиновый.