На берегу озера Анбаш недалеко от Кыштыма восстановили памятник Алёшеньке

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Как сообщалось на сайте «КР», с 17 по 26 июля на озере Анбаш под Кыштымом проходит ежегодный слёт «Урал-Космопоиск».



Совместно с местными краеведами участники слёта посетили интересные кыштымские места.



На своём традиционном месте, на левом берегу Анбаша, участники слёта в очередной раз восстановили памятник гуманоиду Алёшеньке. На этот раз фигура получилась более массивной. Впереди криптозоологические поиски, исследования мест, предполагаемых посадок НЛО.