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В Кыштыме Управление социальной защиты населения меняет адрес

Сегодня, 18:01 Категория: Общество
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В Кыштыме работники Управления социальной защиты населения с 27 июля прекращают приём граждан по адресу: улица Фрунзе, 3 (здание «Малахит»).

С 3 августа приём будет проводиться по новому адресу: город Кыштым, улица Калинина, 156 (здание бывшего расчётно-кассового центра, напротив ДК «Победа»).
Режим работы учреждения останется прежним. Приёмные дни: понедельник и четверг с 9:00 до 12:00 часов и с 13:00 до 16:00 часов.

Номера телефонов:
начальник (приёмная) 4-04-47
заместитель начальника 4-04-31
главный бухгалтер 4-04-46
отдел семьи и детских пособий 4-04-45
отдел льгот и социальных гарантий 4-04-48
отдел субсидий на оплату ЖКУ 4-04-49
отдел опеки и попечительства 4-04-50.

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Теги: Кыштым Управление социальной защиты населения Новый адрес Бывшее здание РКЦ

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