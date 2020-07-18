В Кыштыме Управление социальной защиты населения меняет адрес

Сегодня, 18:01 Категория: Общество

773

0

В Кыштыме работники Управления социальной защиты населения с 27 июля прекращают приём граждан по адресу: улица Фрунзе, 3 (здание «Малахит»).

С 3 августа приём будет проводиться по новому адресу: город Кыштым, улица Калинина, 156 (здание бывшего расчётно-кассового центра, напротив ДК «Победа»).

Режим работы учреждения останется прежним. Приёмные дни: понедельник и четверг с 9:00 до 12:00 часов и с 13:00 до 16:00 часов.

Номера телефонов:

начальник (приёмная) 4-04-47

заместитель начальника 4-04-31

главный бухгалтер 4-04-46

отдел семьи и детских пособий 4-04-45

отдел льгот и социальных гарантий 4-04-48

отдел субсидий на оплату ЖКУ 4-04-49

отдел опеки и попечительства 4-04-50.