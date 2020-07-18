В детском лагере Кыштыма пройдёт тематическая смена #ЗАЗОЖ

Сегодня, 17:19 Категория: Общество

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Тематическую смену #ЗАЗОЖ, посвящённую здоровому образу жизни, этим летом откроют сразу в трёх лагерях Челябинской области: «Радуга» города Кыштым, «МируМир» посёлка Каштак и «Рифей» села Кременкуль.

Как сообщили сайту «КР» в пресс-службе молодёжной общественной организации «Российские студенческие отряды», более 200 детей региона примут участие в обучающих занятиях и интерактивных викторинах, снимут социальные ролики «Молодёжь ЗА ЗОЖ», а также станут участниками апробации разработанного учебно-методического обеспечения «ЗОЖ – общее дело».

Основным принципом организации тематических смен является комплексный подход к формированию у детей и молодёжи основ навыков и компетенций здорового образа жизни.

Проект реализуется в рамках мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации. Оператором мероприятия является АНО СРОИ «Цифровая фабрика инноваций», при поддержке Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».