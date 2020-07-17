В Управлении Росреестра рассказали о самом действенном способе обезопасить своё имущество

Сегодня, 15:17 Категория: Общество

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Управление Росреестра по Челябинской области подвело итоги «горячей линии». Темой стал запрет на проведение сделок с недвижимостью без личного участия. Это самый действенный способ обезопасить своё имущество.

Представляем краткий обзор вопросов и ответов, поступивших на «горячую линию».

Что такое запись о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя? Каковы последствия внесения в ЕГРН такой записи?

При наличии в ЕГРН указанной записи регистрация перехода, прекращения, ограничения права, обременения объекта недвижимости осуществляется только при личном обращении за регистрацией собственника объекта (либо его законного представителя, например, опекуна). В случае обращения за регистрацией иного лица (представителя по доверенности, к примеру, или арендатора) представленные документы возвращаются без рассмотрения.

В каком порядке подаётся заявление о невозможности государственной регистрации без личного участия?

Такое заявление подаётся через любой офис МФЦ лично собственником объекта недвижимости (либо его законным представителем). Также есть возможность подать заявление в «Личном кабинете» на сайте Росреестра https://rosreestr. ru (подписав его усиленной квалифицированной электронной подписью), а также по почте, заверив подлинность своей подписи у нотариуса.

Как быстро информация о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя будет внесена в реестр?

Запись о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя вносится в ЕГРН в течение 3-х рабочих дней со дня приёма такого заявления.

Можно ли в дальнейшем исключить из ЕГРН внесённую запись о невозможности государственной регистрации без личного участия?

Такая запись погашается на основании заявления собственника об отзыве ранее представленного заявления о невозможности регистрации, которое представляется теми же способами, что и заявление о запрете.

Взимается ли государственная пошлина за внесение записи о невозможности государственной регистрации без личного участия?

Государственная пошлина за внесение записи о невозможности государственной регистрации без личного участия не уплачивается.

Напоминаем, что право собственника наложить запрет на совершение регистрационных действий с объектом недвижимости без его личного участия установлено Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Пик популярности этой услуги пришёлся на 2019 год – за этот период управлением было принято 12 937 заявлений (за 2018 год – почти в шесть раз меньше). В 2020 году количество желающих подать заявление о запрете вновь сократилось – за первое полугодие 2020 года в управление поступило 2 632 заявления о запрете.